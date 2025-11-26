Зберігання та постачання товарів опинилися під загрозою через посилення російських атак. Ворог цілеспрямовано б’є по логістиці та енергетичній інфраструктурі України, а це може спричинити зростання вартості низки товарів і послуг.

Що саме ризикує подорожчати, з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Наслідки атак

Українська логістика стає новою ціллю ворога: з липня кількість атак на залізницю почастішала втричі. Про це в інтерв’ю британському виданню “The Guardian” розповів віцепрем’єр-міністр з інфраструктури Олексій Кулеба. Він зазначає, що саме на залізницю в нашій країні припадає 63% вантажообігу. Проблеми з логістикою під час повномасштабного вторгнення можуть вплинути на ціни на полицях, застерігають експерти. Якщо зростуть витрати на транспортування, втрачатимуться вантажі, – відповідно, збільшиться і кінцева вартість товарів, за які платитимуть споживачі.

Ще одна галузь, яка потерпає від російських атак, і може суттєво вплинути на цінники, – це енергетика. Адже під час відключень продукти на полицях здатні псуватися швидше. “Коли великі мережі змушені постійно працювати на генераторах, утримати ціни навіть на базові категорії продуктів практично неможливо”, – наголошує у коментарі виданню “РБК Україна” керуючий партнер девелоперської компанії “RetailPro Development” Артем Ретін.

Також причиною подорожчання може стати девальвація гривні. Національна валюта втрачає позиції – тож вартість імпортних товарів, а також виробів з закордонними компонентами може різко збільшитися.

Сезонні ризики

Взимку традиційно зростають ціни на низку продуктів. Насамперед, йдеться про овочі та фрукти, які потребують зберігання. Також можуть дорожчати м’ясо та яйця, зокрема через сезонне зростання вартості кормів.

Цієї зими український бізнес зіткнеться з іще кількома факторами росту цін. Мова йде про підвищення вартості електрики, газу та опалення (водночас, для споживачів тарифи лишаються зафіксованими). Також найближчим часом експерти прогнозують зростання вартості палива, яке бізнес використовує для перевезень. Зокрема, директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн розповів у інтерв’ю виданню “РБК Україна”, що літр дизельного пального додасть у ціні 2-3 гривні.

Що може подорожчати

Державне управління статистики вже відзначило, що продукти харчування та безалкогольні напої за жовтень подорожчали на 1,6%. Найбільше виросла вартість яєць та овочів. У порівнянні з минулим жовтнем інфляція на споживчому ринку склала 10,9%.

В “Українському клубі аграрного бізнесу” прогнозують, що ціна овочів виросте на 5-10%, мʼяса – не більше, ніж на 5%. Можуть здорожчати і популярні в українців крупи: гречка, вівсянка та рис. “Наприклад, при виробництві гречки енерговитрати можуть становити певну частку собівартості. При переході на генератори в умовах відключень це може додати до кінцевої ціни пару десятків копійок за кілограм”, – пояснив у коментарі виданню “Agronews” економіст Володимир Чиж. Він каже про зростання цін на крупи до 10%.

Цієї зими може вирости вартість низки непродовольчих товарів – наприклад, одягу чи техніки, які імпортують з інших країн. Подорожчати деякі з них здатні також через збільшення логістичних витрат.

За прогнозами, взимку може зрости і вартість послуг таксі. До цього призведе як чергове підвищення акцизних податків на всі види нафтопродуктів (заплановане у січні), так і дефіцит кадрів через війну.

Ілюстрація з Інтернет-мережі.

Подобається це: Подобається Завантаження…