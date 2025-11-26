У Тернополі комісії вже обстежили понад 165 квартир, які були пошкоджені під час атаки РФ 19 листопада.

Орієнтовний старт виплат компенсацій в межах єВідновлення за поданими заявами запланований на 4 грудня 2025 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, десятки родин залишилися без домівок: пошкоджені 330 квартир, більше ніж 120 — зруйновані повністю.

“Оперативно проведена оцінка пошкоджених будинків, що дає можливість швидко розпочати відновлювальні роботи, або ж провести демонтаж тих обʼєктів, які не відповідають вимогам безпеки”, – поінформував він.

Також Кулеба зазначив, що у місті працює координаційний штаб. Тут люди отримують повний юридичний супровід та оперативну допомогу, зокрема консультації щодо компенсацій за єВідновленням.

За словами міністра, місцева влада забезпечила щомісячну виплату у 15 тисяч гривень кожній сім’ї, якій потрібно орендувати тимчасове житло. Одинадцятьом постраждалим надали безоплатний прихисток благодійники.

“Окрема увага на пошкоджені соціальні об’єкти: школи, тепломережі, котельні. Уряд опрацьовує питання надання додаткових коштів з державного бюджету для проведення аварійно-відновлювальних робіт”, – додав очільник відомства.

