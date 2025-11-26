Судитимуть колишнього головного інженера тернопільського підприємства за отримання 10 000 доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст.369-2 КК України) та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, головний інженер одного з тернопільських приватних підприємств, дізнавшись про намір військовозобов’язаного виїхати за кордон, запропонував свої послуги. Повідомив телефоном, що дату виїзду та місце перетину кордону скаже йому пізніше, але озвучив суму, яку треба заплатити – 10 000 доларів США. Також вказав перелік особистих речей, які потрібно узяти з собою в мандрівку. І наостанок, запевнив у надійності «каналу» у Державній прикордонній службі України, де йому не будуть чинити перешкод, незважаючи на відсутність необхідних військово-облікових документів.

Для передачі грошей обвинувачений обрав свій службовий кабінет, де його і затримали правоохоронці під час одержання 10 000 доларів США. Чоловік звільнився з роботи після документування факту отримання ним неправомірної вигоди.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, співробітників військової контррозвідки СБУ.

