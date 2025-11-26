Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про перенесення окремих робочих днів у 2025-2026 роках, щоб забезпечити раціональне використання робочого часу та створити зручні умови для святкування Різдва і Нового року.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

З огляду на те, що у 2025 році Різдво за григоріанським календарем припадає на четвер, то робочий день 25 грудня перенесено на суботу, 20 грудня.

Аналогічно – у 2026 році Новий рік також припадає на четвер, тому робочий день 1 січня перенесено на суботу, 10 січня.

“Таке рішення дозволить забезпечити більш зручний і передбачуваний графік роботи для працівників. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано врахувати ці зміни та, за можливості, адаптувати свій графік відповідно до рішення виконкому”, – повідомили у міській раді.

