У Тернополі на подвір’ї будинків на вулиці 15 Квітня, 31 та Василя Стуса, 8 відбулася заупокійна панахида за загиблими внаслідок ракетного удару. До спільної молитви долучилися Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, Апостольський Нунцій в Україні, а також єпископи Української Греко-Католицької та Римо-Католицької Церков. Разом із духовенством молилися міський голова Тернополя Сергій Надал, рідні загиблих та небайдужі тернополяни.

Після панахиди Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся з постраждалими мешканцями, щоб висловити співчуття та підтримку.

«Сьогодні ми хочемо бути поруч із вами. Ваша Церква вас любить. Ваш біль – це біль усієї Христової Церкви. Нехай цей розділений біль хоч трохи стане легшим. Молімося, щоб з Божою поміччю відбудувати та відновити всі ці страшні руйнування», – зазначив Блаженніший Святослав.

Додамо, що біля зруйнованого будинку на вулиці Василя Стуса, 8 буде встановлено пам’ятний хрест, щоб кожен міг прийти та вшанувати пам’ять загиблих тернополян.

