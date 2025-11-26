Він був мужнім, сміливим, відповідальним. Віталій Довгий із села Чайчинці Борсуківської громади захищав Україну ще з 2014 року. З перших днів великої війни пішов на фронт. На жаль, війна забирає здоров’я та життя Героїв. Рідне село прощається із своїм захисником. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Борсуківська громада з смутком повідомляє про втрату. 25 листопада у лікарні помер наш земляк, військовий із села Чайчинці — Довгий Віталій Володимирович.

Він був мужнім і відданим захисником України. У 2014 році став на захист держави та брав участь в Антитерористичній операції. З початком повномасштабної війни продовжив службу — з 2022 по 2025 роки виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Громада пам’ятатиме Віталія як добру, щиру і сильну людину, яка залишалася вірною своєму обов’язку до останнього. Панахида за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 у рідному домі в селі Чайчинці. Похорон — завтра о 10:00. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять, – повідомили у громаді.

