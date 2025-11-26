Викрили злочинну діяльність 29-річного жителя Збаража оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками СБУ та фахівцями кримінального аналізу.

У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант розповсюджував небезпечні психотропні речовини шляхом закладок. Заборонений препарат PVP купував через телеграм-канали і реалізовував на території Тернополя та області. Залишав клієнтам фасований товар в обумовлених місцях.



Як повідомили в обласній поліції, під час обшуків у фігуранта вилучили партію психотропної речовини, вартість якої на чорному ринку становить близько 200 тисяч гривень, мобільні телефони, ваги, пакувальний матеріал та координати закладок.



Крім цього, слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області встановили причетність фігуранта до вчинення ще одного злочину – самовільне залишення військової частини. Зловмисник у серпні 2024 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Проте вже наприкінці вересня командування військової частини повідомило про те, що солдат самовільно залишив службу.



Як з’ясувалося, саме в час, коли збаражчанин числився у розшуку як особа, котра самовільно залишила військову частину, він займався розповсюдженням психотропних речовин.



До слова, фігурант у минулому був судимий за наркозлочини. У 2022 році був засуджений до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.



Зловмисникові оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 та ч.5 ст. 405 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.





