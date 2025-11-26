До правоохоронців надійшло повідомлення від 35-річної жительки одного з сіл Кременецького району, яка стала потерпілою від шахрайських дій у мережі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.



За словами заявниці, під час перегляду стрічки соціальної мережі вона натрапила на оголошення про роботу та перейшла за вказаним посиланням. Згодом у месенджері з нею зв’язалася невідома жінка, яка під приводом «оформлення виплат» переконала відкрити віртуальну банківську картку й надати коди доступу.



Довіра до шахрайки обернулася для потерпілої серйозними фінансовими наслідками.



Невдовзі вона отримала повідомлення про начебто існуючу заборгованість в сумі 69 000 гривень, оформлену без її відома.



Правоохоронці встановлюють особу шахрайки та всі обставини протиправних дій.



Поліція вкотре закликає громадян бути обережними в інтернеті, не переходити за сумнівними посиланнями, не надавати стороннім особам коди доступу чи персональні дані та одразу повідомляти про підозрілі випадки на лінію 102.

