Тернополяни, квартири яких частково постраждали внаслідок ракетної атаки 19 листопада, можуть отримати одноразову грошову виплату в розмірі 10 000 грн. на одну квартиру.

Подавати на допомогу може власник квартири, що частково постраждала від обстрілів 19 листопада (за винятком тих, чиє житло станом на сьогодні визнане непридатним для проживання).

Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою вул. Листопадова, 6, 1 поверх, із заявою на ім’я міського голови та із долученням необхідних документів:

копію паспорта громадянина України;

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копії документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно;

номера особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Після розгляду документів та на підставі актів обстеження спеціальної комісії будуть виплачені кошти.

У ТМР нагадують: тернополяни, чиє житло після атаки визнане непридатним для проживання (вул. 15 Квітня, кв. 28-98, вул. Василя Стуса, 8) можуть отримати допомогу в розмірі 15 000 грн на оренду житла. Виплати для даних мешканців будуть розглядатися щомісячно до моменту отримання коштів по програмі «єВідновлення».

Подобається це: Подобається Завантаження…