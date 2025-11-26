27 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість в тумані 600-1000 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Видимість в тумані 600-1000 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-2 градуси тепла.

