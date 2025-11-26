Гине цвіт нації. Жорстока війна забирає життя молодих, талановитих українців. Під час виконання бойового завдання разом із побратимом загинула випускниця Бережанського фахового коледжу Мирослава Копча. У мирному житті Мирослава була талановитою художницею… Спочивай з Богом, дівчинко МироСлаво!

Під час виконання бойового завдання загинули двоє українських добровольців – Мирослава Копча, відома під позивним «Акіра», та Артур Вільчинський, якого побратими називали «Промінь».

Трагічну звістку оприлюднила добровольча розвідувальна група БПАК «Баракуда», у складі якої служили полеглі воїни, передає “Це моя Україна“.

Мирослава «Акіра» Копча у мирному житті була талановитою художницею. Працювала з офортом, монотипією, картоногравюрою, багато творів виконувала тушшю. У своїх роботах зосереджувалася на темах жіночої тілесності, пам’яті та внутрішніх переживань.

Вона також створювала візуальні рішення для тюнінгу виробів компанії «КРУК» та була дизайнеркою frontline team. Нещодавно співпрацювала з українським брендом RIOT DIVISION, для якого розробила принт.

Артур «Промінь» Вільчинський був конструктором та автором рішень для систем тюнінгу «КРУК», людиною з великим технічним талантом і відданістю своїй справі.

У «Баракуді» відгукнулися про загиблих зі щирим болем і вдячністю: «Слів бракує. До таких втрат неможливо підготуватися. Вони були світлими, чесними, справжніми. Українцями, які робили світ довкола себе кращим навіть у найтемніші дні. Акіра. Промінь. Для нас велика честь служити з вами в одному строю. Ми продовжимо вашу роботу. Ми помстимось».

«Нас в КРУКу стало менше, а хто залишився стали злішими. Двоє наших талановитих та відданих людей загинули вчора вночі під час виконання бойового завдання. Мирослава Копча та Артур Вільчинський», – висловили співчуття родинам загиблих у «КРУК».

Загибель Мирослави підтвердили у Бережанському фаховому коледжі НУБІП України, де вона навчалася з 2015 року по 2017-ий за спеціальністю «Садово-паркове господарство».

«Ні розум, ні серце не витримують того горя, яке несуть на нашу землю москальські виродки! Горітимете в пеклі за знищений вкраїнський цвіт! Спочивай з Богом, дівчинко МироСлаво!» – написали у Бережанському коледжі.

