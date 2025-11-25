У Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада.

Фахівці-юристи надаватимуть роз’яснення щодо подання заяв та переліку необхідних документів для отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Номер гарячої лінії: 097 613 59 80.

Гаряча лінія покликана допомогти мешканцям оперативно отримати всю необхідну інформацію та забезпечити якісну підтримку під час оформлення компенсаційних виплат.

Окрім телефону гарячої лінії, інформацію також можна отримати в приміщенні Управління державної реєстрації за адресою: бульвар Т.Шевченка, 3, кабінет №7.

Графік роботи:

08:00-17:15 (понеділок-четвер)

08:00-16:00 (п’ятниця)

Нагадаємо, мешканці Тернополя, чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок нічної атаки, мають можливість отримати державну компенсацію. Для цього необхідно подати відповідну заявку через додаток «Дія» або звернутися у Центр надання адміністративних послуг міста Тернопіль (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6).

Після огляду майна комісія встановить суму компенсації. Кошти надійдуть на картку єВідновлення заявника у випадку якщо майно було пошкоджено.

Детальну інструкцію, як подати заявку через додаток «Дія» можна за посиланням: https://ternopilcity.gov.ua/ news/94781.html

