У Тернополі слідчі поліції завершили розслідування смертельної ДТП. 44-річному жителю Тернополя інкримінували одразу два кримінальні правопорушення – ч. 1 ст. 382 (умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили) та ст. 287 (допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Аварія з потерпілими трапилася 28 вересня 2025 року близько 16:38 на вулиці Степана Будного. У ході досудового розслідування стало відомо, що за кермом автомобіля Suzuki Grand Vitara був 43-річний тернополянин, який незадовго до поїздки разом із власником авто вживав алкоголь.

Попри явні ознаки сп’яніння знайомого, власник транспортного засобу дозволив йому сісти за кермо. Рухаючись вулицею Будного, водій не впорався з керуванням і автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся. Отримані травми виявилися смертельними – кермувальник загинув на місці події.

Під час слідства стало відомо, що обвинувачений вже був покараний за керування авто в стані сп’яніння. 2 жовтня 2024 року відповідно до рішення Тернопільського міськрайонного суду його позбавили права керування автомобілем на рік та оштрафували на 17 тисяч гривень. Заборону чоловік проігнорував та керував Suzuki Grand Vitara. За це йому інкримінували ще одне правопорушення – умисне невиконання судової постанови, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для подальшого розгляду.

