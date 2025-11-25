Попередній висновок щодо пошкоджених будинків у Тернополі: на вул. Василя Стуса не підлягає відновленню, під’їзди на вул. 15 Квітня відновлять, повідомляє міська рада.

У Тернополі тривають технічні обстеження житлових будинків, пошкоджених під час російської атаки 19 листопада. Попередні результати зовнішнього огляду свідчать, що будинок на вулиці Василя Стуса, 8 не підлягає відновленню чи реконструкції, зазначили у міській раді.

«Після завершення пошуково-рятувальної операції експертів допустили всередину, і найближчим часом вони мають надати остаточний технічний висновок. Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла. Ми спільно працюємо з профільним міністерством, щоб пришвидшити процедуру виплат», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Щодо будинку на вулиці 15 Квітня, 31, то там найбільше постраждали два під’їзди, які вигоріли під час атаки. Проведене попереднє технічне обстеження підтвердило, що їх можна відновити шляхом капітального ремонту, після чого мешканці зможуть повернутися до проживання.

«Експерти підтвердили можливість капітального ремонту постраждалих під’їздів на 15 Квітня, 31. Очікуємо отримати проєктну документацію вже цього тижня та розпочати ремонтні роботи. Під’їзди та комунікаційні мережі будуть відремонтовані коштом міського бюджету», – додав Сергій Надал.

Додамо, що місто вже проводить першочергові відновлювальні заходи, зокрема розпочали встановлення нових вікон.

Подобається це: Подобається Завантаження…