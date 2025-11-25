У Тернополі на Театральному майдані відкрили Казкову резиденцію (Хатинку Миколая).

До заходу долучилися десятки юних тернополян. Маленькі відвідувачі мали змогу зустрітися з Миколаєм та вручити йому свої листи.

Хатинка Миколая працюватиме щоп’ятниці, суботи, неділі з 12:00 по 18:00 години, повідомили в ТМР.

Впродовж всього часу роботи резиденції у будиночку будуть відбуватися різноманітні майстер-класи та зустрічі з Миколаєм.

Працюватиме Казкова резиденція до січня.

Із повноцінним графіком майстер-класів та зустрічей із Миколаєм можна буде ознайомитися на сторінці КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» за тел.: +38 (098)052 07 20, або на афіші, розміщеній у резиденції.

