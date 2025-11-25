І знову розірвана нитка родини, історії… Сумна звістка для Товстенської громади. Підтвердилась загибель жителя села Устечко – Романа Крисова. Із квітня цього року Романа вважали зниклим безвісти. Рідні та громада жили надією, чекали… На жаль, захисник загинув на Донеччині. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Товстенська громада знову в скорботі. Знову гірка звістка надійшла на Чортківщину.

Підтверджено загибель Крисова Романа Анатолійовича, жителя села Устечко, Товстенської громади який з 26 квітня 2025 року вважався безвісти зниклим за особливих обставин.

Саме 26 квітня 2025 року під час несення служби в населеному пункті Андріївка Волноваського району Донецької області передчасно обірвалося життя нашого Захисника – сержанта, старшого стрільця однієї з військових частин.

Весь цей час родина та громада жили надією на повернення Романа. Та жорстока війна забрала ще одного нашого Героя…

Важко знайти слова підтримки рідним і близьким, адже неможливо загоїти біль, коли зупиняється серце рідної людини.

Роман віддав своє життя за Україну, за наш мир, свободу та право жити на рідній землі. Ми схиляємо голови перед його мужністю й самопожертвою.

Нехай Господь дасть сили пережити це невимовне горе та подарує нашому Воїну вічне життя на Небесах.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України!» – написали у громаді.

«І знову розірвана нитка родини, історії, громади, країни… Сумна звістка для Товстенської громади.

Із 26 квітня 2025 року рідні Романа Крисова, жителя села Устечко, 1979 року народження, були на межі надії та в полоні невідомості. Саме тоді під час несення ним служби в населеному пункті Андріївка Волноваського району Донецької області обірвалося життя Захисника, якого до цього часу вважали зниклим безвісти.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав Героя.

Вічна памʼять та слава вірному сину України!» – написали у РВА.

Подобається це: Подобається Завантаження…