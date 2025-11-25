Напередодні Дня Святого Миколая викладачі, працівники та студенти ЗУНУдолучаються до доброчинної акції «Миколай без віку», у рамках якої молодь міста разом із працівниками Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідає домівки самотніх людей похилого віку, щоб передати їм гостинці та розділити з ними радість і тепло прийдешнього свята.

Ця ініціатива виникла завдяки щирому бажанню дітей Тернополя подарувати трішки світла тим, хто особливо у такий складний час цього потребує, зокрема літнім людям – підопічним проєктів «Про милосердя» та «Домашня опіка».

Для багатьох із них це буде не просто подарунок, а знак любові та пам’яті, знак того, що поруч є люди, яким вони небайдужі.

Діти прагнуть зібрати гостинці, які зігріють і подарують надію для 120 людей старшого віку: теплі шкарпетки; ліхтарики й батарейки; солодощі й фрукти; засоби гігієни.

Це не лише про необхідні речі, а про виховання в дітях, молоді співчуття, відповідальності та вміння підтримувати тих, кому це вкрай важливо. Це про розуміння, що добро – це дія, і навіть маленький крок може змінити чийсь день, а подекуди – і все життя.

Прохання підтримати ініціативу молоді Тернополя, яка вже сьогодні своїми відкритими серцями та маленькими вчинками будує в Україні культуру милосердя та доброчинності.

Акція збору триватиме на базі ННІНОТ до 3 грудня 15.00 години.

За детальнішою інформацією звертатися за тел.: 096 73 98 537 або 096 6857326.

