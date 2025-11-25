Допомога Тернополю: жителі Чортківської громади здали кров для поранених від російського ракетного удару
Жителі Чортківської громади активно відгукнулися на прохання допомогти постраждалим тернополянам, пораненим внаслідок російського ракетного удару.
Працівники відділу переливання крові Чортківської центральної міської лікарні одразу уточнили в медзакладів Тернополя, який саме тип крові є необхідним, тому, попри значну кількість охочих допомогти, здати кров змогли не всі донори.
У результаті 16 донорів успішно здали 8 літрів крові, яку оперативно доправили до тернопільських лікарень для порятунку поранених.
Якщо бажаєте стати донором у близькому майбутньому, слід телефонувати за номером: 097 54 74 288 – Рощук Галина Павлівна (з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00).
«Ми формуємо базу донорів, щоб у разі потреби в конкретній групі крові оперативно контактувати саме з тими людьми, чиє донорство зможе негайно допомогти врятувати життя», – зазначили у міськлікарні.