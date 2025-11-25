Жителі Чортківської громади активно відгукнулися на прохання допомогти постраждалим тернополянам, пораненим внаслідок російського ракетного удару.

Працівники відділу переливання крові Чортківської центральної міської лікарні одразу уточнили в медзакладів Тернополя, який саме тип крові є необхідним, тому, попри значну кількість охочих допомогти, здати кров змогли не всі донори.

У результаті 16 донорів успішно здали 8 літрів крові, яку оперативно доправили до тернопільських лікарень для порятунку поранених.

Якщо бажаєте стати донором у близькому майбутньому, слід телефонувати за номером: 097 54 74 288 – Рощук Галина Павлівна (з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00).

«Ми формуємо базу донорів, щоб у разі потреби в конкретній групі крові оперативно контактувати саме з тими людьми, чиє донорство зможе негайно допомогти врятувати життя», – зазначили у міськлікарні.

