Добрий господар, вірний та щирий друг, найкращий тато і чоловік… Таким був Юрій Доптун із села Биківці Шумської громади (народився у Брикові). Працював Юрій у місцевому фермерському господарстві. У лавах ЗСУ із січня 2024-го. На жаль, перестало битися серце захисника. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що перестало битися серце військовослужбовця Доптуна Юрія Васильовича, 1971 року народження, жителя села Биківці Шумської громади.

Народився та виріс Юрій у селі Бриків, закінчив місцеву школу, продовжив навчання в Шумському ПТУ.

Після одруження проживав з сім’єю у Биківцях, працював у місцевому фермерському господарстві. Добрий господар, вірний та щирий друг та найкращий тато та чоловік. Оптиміст, завжди з посмішкою допомагав усім односельчанам, був відповідальним та справедливим в колективі.

Призваний до лав Збройних Сил України у січні 2024 року, не вагаючись став на захист Батьківщини.

Він міг ще жити, дарувати радість своїм близьким, гратися з онуками, але доля вирішила інакше.

Діючий військовослужбовець помер 24 листопада 2025 року.

Вічна пам’ять Герою-Захиснику!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та близьким Юрія.

У вівторок, 25 листопада, о 14 годині на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч тіла Героя.

Похорон Героя відбудеться 26 листопада в селі Биківці об 11 годині.

26 листопада 2025 року у Шумській громаді оголошено днем жалоби», – написав міський голова Шумська Вадим Боярський.

