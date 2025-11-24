25 листопада в області – хмарно. Невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 4-6 градусів тепла.

