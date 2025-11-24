Біда прийшла у ще одну родину. На війні загинув Федір Міляр, уродженець села Лозова Байковецької громади. Захисникові було лише 33 роки. Світла пам’ять та вічна шана українському Воїну!

«Байковецька громада у скорботі

З глибоким сумом повідомляємо, що Міляр Федір Дмитрович, 15 травня 1993 року народження, уродженець села Лозова, загинув, захищаючи Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Світла пам’ять та вічна шана.

Інформацію про зустріч тіла Героя, чин похорону та прощання буде повідомлено додатково», – написали у громаді.

