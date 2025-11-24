Тернопіль 19 листопада. Ця дата назавжди залишиться в пам’яті міста та його жителів. Після ракетного удару впродовж кількох днів рятувальники, поліцейські, медики та інші служби працювали без відпочинку – у надії знайти живих і тих, кого не вдалося врятувати.



Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів завершилися 22 листопада о 18:00. Проте робота не припиняється. Наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти.



На майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Стуса та 15 Квітня, щодня заїжджають слідчі групи. Вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій, відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвісти.



“При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини. Незважаючи, в якому стані знаходяться людські рештки, сучасна техніка дозволяє відібрати взірці ДНК та встановити особу”, – запевняє старший спеціаліст – криміналіст Тернопільського РУП Андрій Войтко.



До роботи залучені й кінологи зі службовими собаками. Серед них – вівчарка Кері, яка спеціалізується на пошуку тіл та їх залишків.



“У цьому випадку ми тут шукаємо рештки тіл загиблих і, можливо, їх особисті речі, які б могли тут перебувати в завалах. Вона шукає речі, які, можливо, були просяклі тілесними рідинами”, – розповідає Володимир Антонюк – інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області.



Рятувальні роботи на місці ракетних ударів завершилися, але робота слідчих триває й надалі, – каже старший слідчий слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Інна Вівчар. За останні дні було знайдено кілька фрагментів кісткових решток.



“Станом на вчорашній день було виявлено п’ять фрагментів кісткових решток і м’яких тканин. Вони одразу доставляються до Судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди й безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості з трубчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для призначення генетичної молекулярної експертизи, для ідентифікації тіл”.



На місці складування будівельних залишків та понищених автомобілів усе виглядає однаково – чорне, обвуглене, мертве. Проте для тих, хто шукає, кожен сантиметр – це чиясь історія, чиєсь життя, а також надія знайти рідну людину.





