Довгих девʼять місяців рідні очікували обнадійливої звістки, та, на жаль, дива не сталось… Житель села Гермаківка Іване-Пустенської громади Володимир Ткач загинув. Останній бій наш земляк прийняв у лютому на Донеччині. Вічна пам’ять та слава Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля н.п. Улакли Донецької області загинув солдат Ткач Володимир Володимирович, 1976 року народження, житель села Гермаківка, Іване-Пустенської територіальної громади, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!» – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Розпорядженням сільського голови в Іване-Пустенській громаді оголошено дні жалоби 24.11.2025 року по 27.11.2025 року. Просимо приспустити прапори на державних та комунальних установах громади

Інформація про зустріч тіла воїна-Героя Ткача Володимира буде надана додатково», – написали в Іване-Пустенській громаді.

