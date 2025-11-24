Факультет комп’ютерних інформаційних технологій ЗУНУ спільно з Тернопільським ІТ-Кластером за підтримки провідних ІТ-компаній, а також за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації, Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, ТОБО “Асоціація фахівців комп’ютерних інформаційних технологій” та організаційного комітету міжнародної конференції INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES (ACIT2026) організував захід, присвячений підготовці ІТ-фахівців.

Мета – популяризація ІТ-індустрії серед учнів шкіл, студентів коледжів та закладів освіти України, представлення потенціалу, можливостей та перших кроків до ІТ.

Форум розпочався з хвилини мовчання: учасники вшанували пам’ять загиблих захисників України та жертв терористичного обстрілу 19 листопада. Це додало заходу особливої глибини та розуміння важливості освіти і розвитку навіть у найважчі часи.

Проректор з наукової роботи Микола Дивак та керівник Тернопільського ІТ-кластера Катерина Міхайліді привітали учасників форуму та зазначили, що розвиток ІТ-технологій є важливим для сьогодення, потрібно проваджувати новітні системи й методики.

Під час форуму виступили представники провідних ІТ-компаній, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій Ігор Якименко та запрошені спікери, серед яких – високопрофесійні розробники, дослідники та фахові керівники в ІТ-сфері, зокрема Тернопільського ІТ-кластера; ІТ-компаній T-Spark, Amazinum, Світ-ІТ. Вони поділилися практичним досвідом, трендами, реальними кейсами та надали поради, як здобувати освіту для досягнення професійного рівня.

Декан ФКІТ ЗУНУ Ігор Якименко презентував модель здобуття ІТ-освіти, представив перелік ІТ-шкіл факультету комп’ютерних інформаційних технологій, де учні можуть розпочати свою кар’єру в ІТ, виконуючи невеличкі проєкти під супроводом викладачів. Зараз триває процес реєстрації на навчання у зазначених ІТ-школах.

У 6-му навчальному корпусі ЗУНУ відбулася масштабна презентація ІТ-шкіл факультету. Атмосфера була максимально насиченою: десятки стендів, робочі демонстрації, студенти-ментори, реальні проєкти, VR-технології, системи безпеки, 3D-моделі, алгоритми, мультимедіа й багато іншого.

Учасники мали змогу подивитися на роботи студентів, дізнатися про кожен напрям підготовки, поспілкуватися з викладачами; зареєструватися на навчання в ІТ школах.

Онлайн-учасники отримали живу відеоекскурсію, що дозволила зануритися у подію дистанційно.

Форум «ІТ-Перспектива» ще раз довів, що ЗУНУ — це місце, де майбутнє створюється вже сьогодні. Подія об’єднала освітян, бізнес і молодь, дала нові знання, сильну мотивацію та чітке розуміння того, що шлях у світ ІТ є відкритим для кожного, хто готовий рухатися вперед.

Це був день, наповнений змістом, технологіями, натхненням та вірою в те, що українські студенти здатні формувати глобальні зміни.

«Дякуємо всім учасникам, спікерам, партнерам та організаторам за спільну роботу у популяризації сфери інформаційних технологій. Запрошуємо юнаків та дівчат долучатися до навчання в ІТ-школах ФКІТ, робити внесок у своє кар’єрне зростання!» – зазначили в ЗУНУ.

