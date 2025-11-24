Відлітають хлопці-соколи на Небеса, залишаючи біль та смуток на землі. Ще би жити, творити, кохати, якби не війна… Назавжди 29 Володимиру Сапужаку з Бережан. Володя працював у IT-компаніях у Львові. У жовтні 2023-го був призваний до лав ЗСУ. Загинув на Покровському напрямку. Залишились без сина батьки, без брата – сестра… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову невимовний смуток огортає нашу громаду. Війна забрала ще одне дороге молоде життя…

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя міста Бережани Володимира Сапужака.

Володимир Сапужак народився 20 квітня 1996 року в м. Бережани. У 2013 році закінчив Бережанську загальноосвітню школу №3. Після школи навчався у Львівському національному університеті ім. І. Франка, який закінчив у 2018 році за фахом «Електроніка».

Після навчання працював за фахом у IT-компаніях у Львові.

14 жовтня 2023 року був мобілізований до лав Збройних Сил України. Справжній герой, надійний побратим, незламний захисник, вірний син Батьківщини.

Солдат Сапужак Володимир Іванович (20.04.1996 р. – 07.11.2025 р.), водій-електрик радіовідділення військової частини А4930 загинув 7 листопада 2025 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу н. п. Сергіївка Покровського району, Донецької області.

В смутку та горі залишились батько, мати та сестра.

Зустріч тіла загиблого Героя Володимира Сапужака відбудеться у четвер, 27 листопада, приблизно о 16:00 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно об 16:05 – 16:25 год. за маршрутом: Тернопільська, Замкова, Руська, Братів Лепких, Гоголя до родинного обійстя Героя на вул. Нечуя-Левицького, 16. Там же, приблизно о 16:30 розпочнеться чин парастасу.

Чин похорону відбудеться на наступний день, в п’ятницю, 28 листопада, та розпочнеться о 12:00 на родинному обійсті Героя. (вул. Нечуя-Левицького, 16).

Прощання з Володимиром відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від Фарного костелу на кладовище буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна слава Герою!» – написали у Бережанській міській раді.

