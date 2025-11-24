У Микулинцях рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території підприємства.

Сьогодні вранці, 24 листопада, о 06:54 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в селищі Микулинці Тернопільського району.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

На місце події за лічені хвилини прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Як з’ясувалося, загоряння виникло в будівлі місцевого підприємства.

Вогонь охопив значну площу – близько 400 кв м. Гасіння ускладнювалося масштабами пожежі, тому для безперебійного забезпечення водою було додатково залучено 4 автоцистерни.

Завдяки організованим та злагодженим діям вогнеборців о 09:24 пожежу вдалося повністю ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Причини виникнення загоряння та матеріальні збитки наразі встановлюються.

