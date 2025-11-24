З ініціативи кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина ЗУНУ було проведено навчальну гру-імітацію «Переговори заради миру: філософія діалогу в умовах війни».

Модератором гри виступила доцент кафедри політології та філософії імені Сергія Коновала Мирослава Гурик.

Запрошеними спікерами стали: магістр та доктор філософії Лейденського університету, співзасновник Програми міжнародної підготовки переговорників Пол Мертс; професор, член Academia Europaea та American Law Institute, Doctor Honoris Causa Західноукраїнського національного університету, очільник кафедри цивільного права, європейського приватного та комерційного права, порівняльного правознавства та європейської правової історії в Оснабрюцькому університеті Ганс Шульте-Ньольке.

У заході взяли участь студенти й аспіранти спеціальності «Політологія», а також учні Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка та Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Учасників було поділено на три команди, кожна з яких формувала українську, російську та турецьку делегації. Між делегаціями відбувалися переговори, у межах яких сторони висували вимоги, обговорювали спірні питання, шукали компроміси та моделювали реальні дипломатичні процеси.

Після завершення дискусій команди презентували спільне комюніке, у якому підсумовували результати перемовин. Пол Мертс, коментуючи роботу учасників, відзначив їхнє глибоке розуміння міжнародної ситуації, уміння аргументувати позицію та послідовно її відстоювати. Він також поділився власним баченням висунутих сторонами вимог і результатів переговорів, підкресливши здатність учасників якісно представляти різні сторони конфлікту. Такий підхід дає змогу глибше усвідомити специфіку російсько-української війни в дипломатичному вимірі.

Зустріч стала для учасників цінною можливістю проявити свої навички ведення переговорів.

