Судитимуть жителя Тернопільщини, який пропонував 10 000 доларів США працівникам поліції за непритягнення до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернопільського району, обвинуваченого у пропозиції службовим особам неправомірної вигоди, за невчинення в інтересах того хто пропонує дій з використанням наданого їм службового становища (ч.1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, уночі 22 жовтня 2025 року чоловіка, що керував авто у стані алкогольного сп’яніння, зупинили працівники поліції. Розуміючи, що він нетверезий і порушує комендантську годину, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронці задокументували неправомірні дії порушника.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області.

