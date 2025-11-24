У будинку на вулиці 15 Квітня, 31 у Тернополі, який був пошкоджений під час ракетної атаки 19 листопада, тривають роботи з відновлення. Сьогодні працівники встановлюють 74 нові вікна у 13 квартирах, а також на сходовій клітці першого під’їзду. Роботи проводять за кошти міського бюджету.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“За попередніми обстеженнями загалом потребують заміни 1112 вікон та 49 балконів. Ці дані ще уточнюються, комісія оглядає кожну квартиру окремо. Через наближення похолодання вже замовили необхідні конструкції за кошти бюджету громади”, – повідомили у міській раді.

Мешканців постраждалих квартир просять впустити майстрів для проведення замірів. Впродовж кількох днів вікна обіцяють виготовити і встановити.

Наразі спеціальна комісія проводить обстеження всіх помешкань, щоб зафіксувати пошкодження та підтвердити суми збитків. Власники житла повинні звернутися за телефонами 1580 та 102 із відповідними заявами про пошкодження і, щоб отримати державну компенсацію, зареєструватися в державній програмі «єВідновлення».

Подати заявку можна у застосунку «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) або через нотаріуса.

