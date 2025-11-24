Керування у стані сп’яніння — загроза безпеці, нагадують правоохоронці

За минулі вихідні на Тернопільщині патрульні виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільщини.

У поліції нагадали про відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

