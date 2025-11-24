Шахрайство на понад 350 тисяч гривень за кілька хвилин – “псевдопрацівник банку” ошукав мешканку Тернопільщини. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

До правоохоронців 19 листопада звернулася 47-річна мешканка одного із сіл Залозецької територіальної громади.

Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайських дій.

За словами потерпілої, невідома особа, використовуючи номер телефону, шляхом обману та зловживання довірою дізналася реквізити трьох її банківських карток. Отримавши доступ до карткових даних, зловмисник зняв із рахунків потерпілої грошові кошти на загальну суму 353 557 гривень.

За даним фактом працівники поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними та не повідомляти реквізити своїх банківських карток стороннім особам, навіть якщо вони представляються працівниками фінансових установ чи сервісів. У разі підозрілих дзвінків чи операцій негайно звертайтеся до свого банку та на спецлінію 102.

