25 листопада о 15:00 у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбудеться захід, під час якого буде представлено альбом дереворитів Ніла Хасевича – безцінний раритетний експонат, що зберігається у фондах музею.

Альбом із понад двома десятками як відомих, так і досі невідомих робіт видатного графіка був виявлений восени 2021 року біля хутора Малинівка Тернопільської області.

Знахідка пролежала в землі більше семи десятиліть у одному з трьох бідонів – найбільшому із виявлених на сьогодні архівів українського підпілля часів Другої світової війни.

Альбом буде виставлений лише один день!

Подія присвячена 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – відомого українського графіка і художника, митця-повстанця та символу руху опору.

Захід відбудеться в адміністративній будівлі установи «Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини» за адресою: вул. Медова, 5, м. Тернопіль.

Вхід вільний.

Запрошують долучитися до вшанування постаті головного художника УПА та відкрити для себе його унікальну творчу спадщину.

