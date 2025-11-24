«Хочу особисто звернутися до громадян із важливим попередженням.

19 листопада в Тернополі сталася велика трагедія – внаслідок ворожого удару багато людей втратили житло, перебувають на лікуванні та потребують допомоги. Люди об’єдналися, щоб підтримати постраждалих і переказують кошти – це надзвичайно важливо.

Проте поряд зі щирим бажанням допомогти можуть бути й ті, хто хоче нажитися на чужому горі.

Закликаю всіх бути максимально уважними та відповідальними

Перш ніж здійснювати будь-який донат:

перевіряйте офіційні сторінки волонтерів та фондів;

звіряйте інформацію через знайомих, офіційні структури або безпосередньо у потерпілих;

не переказуйте кошти на сумнівні картки;

звертайте увагу на дату створення сторінки та підозрілі заклики до терміновості.

Якщо маєте найменші сумніви – телефонуйте на спецлінію 102.

Наші фахівці підкажуть, як не потрапити в тенета шахраїв.

Ми працюємо, аби захистити кожного з вас – і на вулиці, і в інформаційному просторі Бережіть себе та допомагайте відповідально», – наголосив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

