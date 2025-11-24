Шахраї можуть оголошувати фейкові збори коштів для потерпілих від ворожих атак у Тернополі
«Хочу особисто звернутися до громадян із важливим попередженням.
19 листопада в Тернополі сталася велика трагедія – внаслідок ворожого удару багато людей втратили житло, перебувають на лікуванні та потребують допомоги. Люди об’єдналися, щоб підтримати постраждалих і переказують кошти – це надзвичайно важливо.
Проте поряд зі щирим бажанням допомогти можуть бути й ті, хто хоче нажитися на чужому горі.
Закликаю всіх бути максимально уважними та відповідальними
Перш ніж здійснювати будь-який донат:
перевіряйте офіційні сторінки волонтерів та фондів;
звіряйте інформацію через знайомих, офіційні структури або безпосередньо у потерпілих;
не переказуйте кошти на сумнівні картки;
звертайте увагу на дату створення сторінки та підозрілі заклики до терміновості.
Якщо маєте найменші сумніви – телефонуйте на спецлінію 102.
Наші фахівці підкажуть, як не потрапити в тенета шахраїв.
Ми працюємо, аби захистити кожного з вас – і на вулиці, і в інформаційному просторі Бережіть себе та допомагайте відповідально», – наголосив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.