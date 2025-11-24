Схилімо голови в скорботі: на війні загинув Андрій Тарабій із Тернопільщини
Ще одне молоде життя згоріло у полум’ї страшної війни. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Андрій Тарабій із Нового Села Скориківської громади. Захисникові було лише 37 років. Осиротіли матір та сестри… Вічна шана і пам’ять українському Воїну!
«Скориківська громада знову в жалобі.
У бою за Україну загинув молодий, мужній воїн – житель с. Нове Село – Тарабій Андрій Андрійович, 22 липня 1988 р.н., який був призваним на військову службу в липні 2025 року.
Своє життя поклав на Донеччині 20 листопада під час виконання бойового завдання.
Важко підібрати слова підтримки у цю скорботну хвилину. Щиро співчуваємо мамі, сестрам та усім рідним Андрія.
Царства Небесного загиблому Захиснику.
Вічна шана і пам’ять Герою України!
Інформація про час зустрічі та поховання буде пізніше», – написали у Скориківській громаді.