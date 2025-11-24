Біля зруйнованого будинку на вулиці Стуса та біля пошкодженого будинку на вулиці 15 Квітня будуть встановлені пам’ятні хрести.

«Дякую владикам, духовенству нашого міста за благословення.

Зараз це будуть тимчасові хрести для молитви за упокій душ загиблих. У майбутньому на цих місцях планується створення меморіалу.

Вічна пам’ять усім, хто загинув того страшного ранку. Царство Небесне нашим землякам», – написав міський голова Сергій Надал.

Фото Іванни Гошій.

