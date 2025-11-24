Майже два роки рідні жили в очікуванні добрих новин, на жаль, сподівання не справдились… Андрій Гуменюк із села Мусорівці Збаразької громади загинув поблизу Мар’їнки на Донеччині у грудні 2023-го. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, маємо ще одну скорботну звістку. Солдат, стрілець-снайпер Андрій Гуменюк, 1984 р.н., із села Мусорівці, який вважався зниклим безвісти, загинув 19 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Мар’їнки Донецької області.

Майже два роки рідні воїна жили в очікуванні добрих новин, але світлі сподівання не справдились…

Щиро співчуваємо усім, хто любив і знав Андрія Гуменюка. Розділяємо з родиною невимовний біль тяжкої втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, – у понеділок, 24 листопада, у Сквері Героїв о 13 годині.

Після спільної молитви колона вирушить до Мусорівець, де в оселі воїна відбудеться парастас.

Чин похорону – у вівторок, 25 листопада, об 11 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати земляка, який відвойовував для нас мир, свободу, гідність і незалежність», – написав міський голова Збаража Роман Полікровський.

