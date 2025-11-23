Скорботну звістку отримала ще одна родина. На щиті повертається до рідного дому Петро Ковальський із села Угринів Підгаєцької громади. Загинув Петро у жовтні 2024 року на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Підгаєцька громада знову в скорботі…

Загинув наш земляк – військовослужбовець Петро Ковальський, 08.08.1982 року народження. Людина, яка без вагань стала на захист держави.

Петро проходив службу у складі протитанкового відділення механізованого батальйону військової частини А4594.

29 червня 2024 року він був призваний на військову службу сьомим відділом Тернопільського районного ТЦК та СП. Вірний своїй присязі, відданий Україні, він ніс службу чесно, відповідально і з тією внутрішньою гідністю, яку мають лише справжні воїни.

4 жовтня 2024 року, у районі населеного пункту Гостре Донецької області, під час штурмових дій ворога, Петро загинув, до останнього виконуючи свій обов’язок…

Його життя обірвалося на війні, яка щодня забирає найкращих.

Підгаєцька громада схиляє голови у скорботі.

Щиро співчуваємо рідним і близьким Петра. Нехай Господь дасть Вам сили пережити цю страшну втрату, а пам’ять про його мужність, доброту і відвагу завжди живе серед нас.

Зустріч тіла відбудеться завтра, 24 листопада, об 11:00 годині на Вазі. Звідти кортеж вирушить до міста Підгайці по вулиці Шевченка, а далі – до села Угринів, де проживав Петро. Панахида – того ж дня о 18:00 годині.

Похорон – 25 листопада об 11:00 годині.

Вічна пам’ять», – написали у Підгаєцькій міській раді.

На території Підгаєцької громади 24 та 25 листопада оголошено днями жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Петра Ковальського.

