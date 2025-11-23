24 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів мороз, вдень 0-2 градусів тепла.

Подобається це: Подобається Завантаження…