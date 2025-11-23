«З глибоким сумом сповіщаємо про відхід у вічність Ігоря Микитовича Дуди (10.03.1940-23.11.2025) – заслуженого працівника культури України, мистецтвознавця, краєзнавця, педагога, редактора, реставратора, директора Тернопільського обласного художнього музею у 1991-2021 рр.

Його відданість музейній справі, невтомна праця та щире служіння культурі залишили глибокий слід у житті Тернопільщини. Ігор Микитович був мудрим керівником, натхненним дослідником і людиною великого серця.

Світла пам’ять про нього назавжди збережеться у серцях колег, друзів і всіх, хто знав та цінував його працю. Вічна пам’ять!

Про місце та час прощання повідомимо додатково», – написали у Тернопільському обласному художньому музеї.

