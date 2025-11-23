Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки. Буде традиційна українська шопка.

«Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок.

Шопка – це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир», – написав міський голова Сергій Надал.

Фото архівне з відкритих Інтернет-джерел.

