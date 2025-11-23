19 листопада в Тернополі сталася велика трагедія — внаслідок ворожого удару багато людей втратили житло, перебувають на лікуванні та потребують допомоги.

Люди об’єдналися, щоб підтримати постраждалих і переказують кошти — це надзвичайно важливо. Проте поряд зі щирим бажанням допомогти можуть бути й ті, хто хоче нажитися на чужому горі.

Шахраї можуть користуватися людською довірою та болем постраждалих, публікуючи фейкові оголошення про збір грошей. Подібні випадки вже траплялися в інших областях України — аферисти відкривали фейкові збори й привласнювали чужі кошти.

Тому тернопільські поліцейські застерігають громадян від подібної шахрайської схеми.

Подобається це: Подобається Завантаження…