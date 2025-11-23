У понеділок, 24 листопада, об 11:00 у КДЮСШ №1 розпочнеться офіційний запис дітей до спортивних груп із плавання. Цього року набір проводить тренер Наумко Вероніка Юріївна, яка працюватиме з дітьми молодшого віку у малому басейні.

Зокрема, проводиться набір у такі групи:

Група 2018-2019 р.н. Заняття проводитимуться у вівторок – 14:00, четвер – 14:00 та субота – 9:30.

Група 2017–2018 р.н. Заняття проводитимуться у вівторок – 15:30, четвер – 15:45 та субота – 13:00.

Запис у ці групи триватиме з 24.11.2025 по 28.11.2025, після чого діти проходитимуть спортивний відбір, запланований на 09.12.2025.

Паралельно у КДЮСШ №1 триває набір до групи оздоровчого плавання №10. Ця група призначена для дітей 2014-2017 р.н. Заняття проводить тренер Нитка Олександра Андріївна.

Графік занять оздоровчої групи №10: понеділок – 09:00 та четвер – 09:00.

Як повідомили у ТМР, записатися до спортивних груп із плавання можна через застосунок та портал e-Тернопіль. Інструкція для запису за посиланням: https://share.google/kobKUE7PlQVvdfkaW

