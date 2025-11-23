Сільськогосподарські підприємства області пропонують понад 100 вільних робочих місць. Розмір зарплати складає до 45 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості.

Найбільший попит мають водії автотранспортних засобів – 23 вакансії та по 3-6 вакансій – агрономи, бухгалтери, вантажники, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, підсобні робітники, тваринники, птахівники, трактористи, робітники фермерського господарства, менеджери.

Також роботодавцям у галузі с/г потрібні: лікарі ветеринарної медицини, овочівник, слюсарі-ремонтники, майстри, апаратники комбікормового виробництва, завідувач фермою, продавець продовольчих товарів, свинар, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водії навантажувача, електрик дільниці, машиніст екскаватора, сировар-майстер, інженер з якості та ін.

Роботодавці пропонують найвищу зарплату 20 – 45 тисяч на місяць водію автотранспортних засобів, трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, трактористу, підсобному робітнику, твариннику, вантажнику, машиністу екскаватора, електрику цеха.

Від 15 до 19 тисяч зароблятимуть бухгалтери, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водії автотранспортних засобів, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсарі-ремонтники, підсобні робітники, ремонтник штучних споруд, тракторист, агроном, керуючий фермою, оператор сушильних установок, водій навантажувача, апаратник оброблення зерна тощо.

Оплата праці залежить від обов’язків, обсягів роботи та кваліфікації працівників.

Загалом, з початку цього року роботодавці с/г сфери пропонували 1559 вакансій, з них 85% вже укомплектовані службою зайнятості.

Безоплатно консультації щодо відкриття та масштабування бізнесу у сфері сільського господарства можна отримати в офісах «Зроблено в Україні», що працюють на базі філій та управління Тернопільського ОЦЗ у Тернополі, Кременці, Чорткові та Бережанах. Консультанти поінформують про урядові програми підтримки підприємництва у сферах садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, переробної промисловості.

До слова, у службі зайнятості можна отримати грант до 1 млн. грн на відкриття чи розвиток власної справи. Так, завдяки реалізації грантової програми «єРобота» за проєктами «Власна справа» та «Гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя», які супроводжує служба зайнятості на Тернопільщині вже реалізовуються 36 бізнесів у сфері сільського господарства: розведення великої рогатої худоби, свиней, свійської птиці, вирощування зернових культур, ягід, горіхів, інших плодових дерев, овочів і баштанних культур, виробництво олії та тваринних жирів.

Зацікавили вакансії чи маєте намір відкрити власну справу? Зверніться у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або телефонуйте за тел.: 0 800 21 97 28, (063) 5765756.

