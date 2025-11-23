Цвіт нації гине у пеклі війни за волю та свободу України. Тернопіль втратив ще одного молоденького Воїна. Останній бій на Донеччині прийняв Назарій Тарас. Щирі співчуття матері та брату… Легких хмаринок тобі, юний Герою!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк молодший сержант Тарас Назарій Петрович.

Героїчно завершив свій шлях на землі 18 листопада на 24-у році життя, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

Ання Гунчак: «Вічна пам’ять Герою України Назару. Щирі співчуття матері та брату. Нехай спочиває із Богом. Вічний спокій та Царства небесного, тобі Назаре… Ти пішов до батька…».

Віталій Поліщук: «Важко підібрати слова, коли йде така молода людина… Щиро співчуваю. Хай пам’ять про Назарія буде вічною, а серцям дарує сили жити далі. Втрата Назарія – невимовний біль. Нехай Бог дасть розраду рідним і близьким. Світла та вічна йому пам’ять».

