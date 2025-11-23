У бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ для студентів факультету фінансів та обліку відбувся урок-реквієм, присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

Учасники заходу приєдналися до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті», вшанувавши мільйони невинно загублених життів.

Голодомор став однією з найстрашніших трагедій світової історії. Це був штучно створений злочин, який забрав життя близько десяти мільйонів українців. Народ, що жив на найродючішій землі Європи, був приречений на голод і смерть комуністичним тоталітарним режимом.

Під час уроку студенти переглянули презентацію «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу», документальний фільм «Голодомор в Україні», а також зачитували уривки з тематичних книг, що формують національну свідомість та зберігають пам’ять про трагедію для майбутніх поколінь.

Особливо зворушливим моментом стали розповіді студентів про власні родини: вони ділилися історіями про те, як їхні прадіди та прабабусі виживали або ж загинули під час Голодомору. Ці особисті свідчення зробили пам’ятний захід ще більш емоційним і наблизили трагедію до сучасного покоління.

Присутні усвідомили масштаби пережитого лиха, дізналися деталі про його причини та наслідки, почули свідчення очевидців тих страшних років. Завідувачка студентського читального залу Ірина Любезна представила тематичну виставку, яка доповнила атмосферу скорботи й пам’яті.

Хвилиною мовчання учасники вшанували загиблих, а тиха молитва стала символом єдності та пам’яті.

Такі заходи мають велике значення для молоді: вони допомагають глибше пізнати історію України, нагадують про злочини тоталітарного режиму та утверджують обов’язок зберігати пам’ять про мільйони жертв.

