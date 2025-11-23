Ряди Небесного легіону поповнив ще один наш земляк – Анатолій Сергієнко, житель села Вовківці Борщівської громади. Захисникові було лише 45 років. Вічна слава і світла пам’ять українському Воїну!

«Важкі дні жалоби і скорботи переживає Борщівська громада.

Ряди Небесного Легіону поповнив ще один наш земляк, український воїн.

З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя.

20 листопада 2025 року помер військовослужбовець Анатолій Сергієнко, 11.01.1980 року народження, житель села Вовківці.

Щирі співчуття родині нашого захисника.

Про зустріч тіла та чин похорону воїна Анатолія повідомимо додатково.

Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою», – написали у Борщівській міській раді.

