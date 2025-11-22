Після масованої нічної атаки російських ракет та «Шахедів» у Тернополі військовослужбовці 2 Галицька бригада Національної гвардії України прибули на місце ліквідації наслідків трагедії. Удар припав на житлові будинки та промислові приміщення, де від вибухів почалася пожежа та виникли небезпечні завали.

Тернопільські нацгвардійці допомагали рятувальникам і лікарям ліквідовувати наслідки влучань та надавати медичну допомогу постраждалим. Військовослужбовці НГУ забезпечили громадську безпеку, недопущення мародерства та сторонніх осіб на визначених ділянках.

Нацгвардійці й надалі залишаються на місці трагедії, забезпечують громадську безпеку в районі атаки.

Надія НІМЕЦЬ.

