Пошуково-рятувальні роботи у Тернополі завершено. Поліцейські спільно з екстреними службами працювали безперервно чотири доби. 22 листопада о 18:00 роботи завершилися.

Внаслідок ворожої атаки загинули 33 людини, серед них 6 дітей. Поранено 94 особи, у тому числі 18 дітей.

Станом на сьогодні шість осіб досі вважаються безвісти зниклими. На місці подій виявлено фрагменти тіл, щодо яких проводиться експертиза.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Поліцейські зареєстрували 622 звернення від потерпілих, з них – 351 стосуються знищення та пошкодження житла.

Поліцейські продовжують забезпечувати громадський порядок у місцях надзвичайних ситуацій.

