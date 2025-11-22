За прогнозами синоптиків, у краї очікуються дощ, мокрий сніг, слабка ожеледь, налипання мокрого снігу та туман.

23 листопада можливі значні опади вночі. На дорогах – ожеледиця та утворення нестійкого снігового покриву. Температура повітря коливатиметься близько 0°C.

Рятувальники закликають мешканців та гостей області:

бути максимально уважними та обережними під час руху;

водіям – не перевищувати швидкість, дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів;

пішоходам – ходити обережно, не вибігати на дорогу, переходити її лише у визначених місцях;

у разі можливості – утриматися від далеких поїздок, особливо в нічний час;

подбати про наявність зарядженого телефону та теплих речей у транспорті.

Бережіть себе та близьких!

Подобається це: Подобається Завантаження…