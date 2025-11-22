19 листопада росія атакувала місто. Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали чотири доби і завершилися 22 листопада о 18:00, повідомили в ДСНС України.

Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5-6 поверхів.

Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей.

Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей.

На жаль, безвісти зниклими вважаються – 6 людей, із них одна дитина.

Вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли три домашні тварини (дві кішки та папуга) й передали їх власникам.

Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії.

Подобається це: Подобається Завантаження…